تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 عن موعد إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي، وذلك سواء لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م أو حتى لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

حيث أكد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف تُقام في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

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ويأتي ذلك الإعلان الرسمي من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد القرعة قبل جولتين فقط من نهاية مشوار دور المجموعات، وذلك سواء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ويُشارك في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من الأندية المصرية كلاً من فريق الأهلي حامل اللقب في 8 مناسبات سابقة على مر تاريخ المسابقة، إضافة إلى فريق الإسماعيلي حامل اللقب في مناسبة واحدة فقط لا غير.

أما في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، يُشارك ممثل وحيد فقط من الأندية المصرية وهو فريق الزمالك الذي لم يتذوق طعم التتويج بالمسابقة تماماً في أي مناسبة سابقة، علماً بأن فريق الإسماعيلي هو الممثل المصري الوحيد الذي ضمن إقصائه بشكل رسمي منذ دور المجموعات.

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