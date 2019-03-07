مدرب منتخب الأرجنتين يؤكد رسمياً عودة الأسطورة ليونيل ميسي من الاعتزال الدولي

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أكد الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 عودة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى صفوف منتخب التانغو، وذلك انطلاقاً من فترة التوقف الدولي القادمة بعد تراجعه عن فكرة الاعتزال الدولي التي كانت ملازمة له مؤخراً بسبب كثرة الإخفاقات على الصعيد الدولي.

وقد جاء ذلك التأكيد بعودة الأسطورة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين اليوم الخميس من خلال الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والذي أعلن بدوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن قائمة منتخب الأرجنتين الحاضرة في فترة التوقف الدولي القادمة مع تواجد اسم الأسطورة ليونيل ميسي بالقائمة.

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ولم تكن عودة الأسطورة ليونيل ميسي من جديد إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين سهلة على الإطلاق، حيث تطلب الأمر مفاوضات مكثفة للغاية طوال الأشهر الماضية من طرف الأرجنتيني كلاوديو تابيا رئيس الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك في محاولة لإقناع الأسطورة ليونيل ميسي بالعودة مجدداً إلى صفوف منتخب التانغو نظراً لأهميته البالغة للجيل الحالي من اللاعبين.

وبتلك العودة فإن الأسطورة ليونيل ميسي يبدو عازماً هذه المرة على قيادة منتخب بلاده الأرجنتين نحو المجد الدولي مثلما كان الأسطورة الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، علماً بأن أولى التحديات التي تنتظر منتخب الأرجنتين في الفترة القادمة، سوف تتمثل في مسابقة كوبا أمريكا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة البرازيل.

وكان الأسطورة ليونيل ميسي قد عاش أوضاعاً سيئة للغاية مع منتخب بلاده الأرجنتين طوال السنوات الماضية، حيث وصل الأسطورة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده الأرجنتين إلى الدور النهائي لمسابقة كأس العالم 2014 على أرض دولة البرازيل، إلا أنه قد خسر اللقب في نهاية المطاف لمصلحة منتخب ألمانيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن منتخب الأرجنتين قد وصل أيضاً رفقة أسطورته ليونيل ميسي إلى الدور النهائي لمسابقة كوبا أمريكا في آخر نسختين على التوالي، إلا أنه خسر اللقب أيضاً في المرتين على يد منتخب تشيلي بنفس السيناريو.

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