رقم سلبي ينتظر “محمد صلاح” في المباراة القادمة أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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باتت الأرقام السلبية تُطارد بقوة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الآونة الأخيرة من عمر الموسم الحالي، وذلك في ظل التراجع المخيف في مستوى النجم المصري محمد صلاح في معظم أوقات الموسم الحالي.

وفي المباراة القادمة لفريق ليفربول أمام ضيفه فريق بيرنلي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف يكون النجم المصري محمد صلاح على موعد مع تحقيق رقم سلبي للغاية لا يتمنى أي عاشق من عشاقه من حدوثه.

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حيث يتحقق ذلك الرقم السلبي للنجم المصري محمد صلاح في حالة عدم تسجيله لأي هدف على الإطلاق في شباك نظيره فريق بيرنلي، وبذلك سوف يكون النجم المصري محمد صلاح قد فشل في تسجيل أي هدف لمصلحة فريقه ليفربول في 5 مباريات على التوالي على مستوى كافة المسابقات.

وهو ما يؤكد بدوره على التراجع المخيف في مستوى النجم المصري محمد صلاح في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من أنه يتربع في الوقت الحالي في المركز الثاني في لائحة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال نجاحه في تسجيل 17 هدفاً لمصلحة فريقه، علماً بأن صاحب الصدارة هو النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي.

ولا تقتصر معاناة النجم المصري محمد صلاح عند ذلك الحد فحسب، بل إن النجم المصري محمد صلاح قد فشل أيضاً في تسجيل أي هدف على الإطلاق لمصلحة فريقه ليفربول خارج أرضه في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن هذه الأرقام السلبية للنجم المصري محمد صلاح، قد ساهمت بشكل واضح للغاية في تراجع نتائج فريق ليفربول في الفترة الماضية على كافة المستويات، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبقى الأمر المؤكد أن النجم المصري محمد صلاح لا يزال أمامه الوقت في الموسم الحالي من أجل تدارك ما فاته حتى الآن، علماً بأن النجم المصري محمد صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات.

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