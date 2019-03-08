تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام القادسية بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق القادسية اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب الأمير سعود بن جلوي على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية تحديداً في تمام الساعة 14:40 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:40 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 16:40 عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي مشاري القرني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق القادسية:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / أدرَلان سانتوس / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق القادسية المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: جاك دونكان.

خط الدفاع: مختار بلخيِتر / عبد المحسن فلاته / ويليامز / عدنان فلاته.

خط الوسط: حاتم بلال / شايع شراحيلي / يوسف قلفا / إلتون / بيسمارك فيريرا.

خط الهجوم: هارون كامارا.

المدير الفني: البلغاري إِيفايلو بيِتيف.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والقادسية حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 22 جولة من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق القادسية، يمتَلك في رصيده 24 نقطة.

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