النصر في اختبار هام اليوم أمام الاتفاق بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الاتفاق في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتفاق:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الاتفاق المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: عمر السنين / سعيد الربيعي / الحافظ / حسين السيد.

خط الوسط: حسن الحبيب / فيليب كيس / إبراهيم محنشي.

خط الهجوم: كريستيان خوانكا / برايان أليِمان / هزاع الهزاع.

المدير الفني: الإسباني سيرخيو بيرناس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من النصر والاتفاق حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 22 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 49 نقطة.

المركز التاسع: فريق الاتفاق، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

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