تعرف على تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الوحدة بالدوري السعودي

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يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والوحدة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الوحدة:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الوحدة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني.

خط الدفاع: فواز السجوُرق / عبدالإله العمري / ريناتو شافيز / زيدان مُباراكو.

خط الوسط: دي مورايس / وليد باخشوين / الجبالي / علي النمر / ماركوُس غييرمي.

خط الهجوم: أحمد عبده.

المدير الفني: المصري أحمد حسام ميدو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الهلال والوحدة حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 22 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 55 نقطة.

المركز السادس: فريق الوحدة، يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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