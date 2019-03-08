الاتحاد في مهمة سهلة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD+1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الفيحاء:

حراسة المرمى: فوزا القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد الله العمار / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الفيحاء المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: شفيع.

خط الدفاع: عبد الله كنو / بدوي / نواف الصبحي / توفيق بو حيمد.

خط الوسط: عبد الكريم القحطاني / تزويليس / حسن جعفري / دانيلو أسبريلا / مهند فلاتة.

خط الهجوم: أمين الشرميطي.

المدير الفني: الجزائري نور الدين زكري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الاتحاد والفيحاء حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 22 جولة من عمر المسابقة:

المركز الخامس عشر: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق الفيحاء، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

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