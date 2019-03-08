تعرف على تشكيل الإِسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد فتحي.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم / كريم بامبو / نادر رمضان.

خط الهجوم: تشيلونجو.

المدير الفني: البلجيكي سيدومير.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق مازيمبي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الإسماعيلي:

حراسة المرمى: إبراهيم موُنكورو.

خط الدفاع: إيساما مبيكو / كاباسو تشوُنغو / كيفين زاتو / أرسين زولا.

خط الوسط: ميكا ميش / كريستيان كوفي / ميشاك إيليا / تريسور مبوتو / رينفورد كالابا.

خط الهجوم: جاكسون موليكا.

المدير الفني: الكونغولي ميِهايو كازيمبيِ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الإسماعيلي ومازيمبي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز التاسع: فريق الإسماعيلي، يمتلك في رصيده 28 نقطة، خاض 20 جولة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثاني: فريق مازيمبي، يمتلك في رصيده 58 نقطة، خاض 22 جولة، الدوري الكونغولي.

إقرأ أيضاً: الاتحاد في مهمة سهلة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع