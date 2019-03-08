كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق أودينيزي في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وأودينيزي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أودينيزي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أودينيزي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أودينيزي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: دي مايو / وليام تروست إيكونغ / برام نويتينك.

خط الوسط: تير أفيست / يانز لارسن / رولاندو ماندراجورا / رودريجو دي بول / زيجيلار.

خط الهجوم: إيناسيو بوسيتو / ستيفانو أوكاكا.

المدير الفني: الإيطالي دافيد نيكولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من يوفنتوس وأودينيزي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 26 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 72 نقطة.

المركز الخامس عشر: فريق أودينيزي، يمتلك في رصيده 25 نقطة.

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