بعد انتقاد الإعلام الإنجليزي له..مدرب ليفربول يدعم “محمد صلاح” بقوة

Advertisements

قام الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بالدفاع اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 بكل قوة عن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وذلك بسبب كثرة الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري في الآونة الأخيرة سواء من طرف مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية أو حتى من بعض طرف جماهير نادي ليفربول.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القادمة أمام فريق بيرنلي، حرص الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول على الإشادة وأيضاً الدفاع بقوة عن النجم المصري محمد صلاح بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها طوال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أشار الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إلى أن النجم المصري محمد صلاح له فضل كبير للغاية على فريق ليفربول لما وصل إليه فريق الريدز في الوقت الحالي، وذلك من خلال المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

كما شدد أيضاً الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في تصريحاته على أنه لا يوجد مهاجماً في عالم كرة القدم يُسجل الأهداف بشكل دائم في كل مباراة يخوضها، وهو ما يؤكد بدوره على أن النجم المصري محمد صلاح لا يُعاني من أي مشكلة على الإطلاق من الناحية التهديفية.

وعن المباراة القادمة لفريق ليفربول أمام ضيفه فريق بيرنلي، أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن فريقه سوف يطمح إلى تحقيق الفوز دون سواه في هذه المباراة، وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي متصدر الترتيب سوف يكون قد خاض مباراته في نفس الجولة قبلها بيوم واحد.

وفي ختام تصريحاته شدد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول على أن فريقه لا يُركز سوى على مبارياته فقط لا غير دون التفكير في نتائج فريق مانشستر سيتي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهم شئ في الوقت الحالي هو أن يكون تركيز اللاعبين منصب بشكل كامل على المباراة القادمة أمام فريق بيرنلي.

إقرأ أيضاً: كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي