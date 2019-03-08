مارتن لاسارتي يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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تحدث الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن فريق الأهلي بات جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض هذه المباراة الصعبة، وخاصة في ظل قوة فريق فيتا كلوب على أرضه ووسط جماهيره مثلما يعلم الجميع.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أن المباراة القادمة لفريقه أمام مضيفه فريق فيتا كلوب لن يكون لها أي علاقة على الإطلاق بنتيجة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات التي فاز فيها المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

كما شدد أيضاً المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في تصريحاته على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في هذه المباراة هو تحقيق الفوز دون سواه، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يجعل المارد الأحمر يحسم صدارة المجموعة الرابعة إضافة إلى ضمان بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي ختام تصريحاته أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن لاعبي فريق الأهلي لديهم الخبرة الكافية، وذلك من أجل التعامل مع الصعوبات التي سوف يجدها في المباراة القادمة أمام فريق فيتا كلوب.

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