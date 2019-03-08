موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا السبت 9/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وفيتا كلوب في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، سوف تكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وفيتا كلوب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية وصعوبة هذه المباراة في الوقت ذاته، وخاصة وأن نتيجتها سوف تُحدد بشكل كبير مصير المارد الأحمر في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن الصراع لا يزال مفتوحاً بين جميع أندية المجموعة الرابعة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق فيتا كلوب مُنافس فريق الأهلي في هذه المباراة، يتواجد حالياً في المركز الرابع في الترتيب، إلا أن فوزه على حساب ضيفه المارد الأحمر في هذه الجولة سوف ينتقل به مباشرة إما إلى صدارة المجموعة أو إلى مركز الوصافة على أقل تقدير.

ومن المؤكد أن السبب الرئيسي في اشتعال الصراع في المجموعة الرابعة، هي الخسارة المفاجئة التي تعرض لها فريق الأهلي في الجولة الماضية من دور المجموعات، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لا شيء، مما جعل الأمل بالتالي متواجداً لدى جميع أندية المجموعة الرابعة من أجل التأهل.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق الأهلي سوف يُعاني كثيراً في مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب، وخاصة في ظل الأجواء الصعبة التي دائماً ما تُعاني منها جميع الأندية العربية الزائرة لملعب فريق فيتا كلوب سواء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولعل ما يُزيد أكثر من صعوبة مهمة فريق الأهلي في هذه المباراة، أن فريق فيتا كلوب يمر بفترة مثالية للغاية على الصعيد المحلي، وخاصة بعد حسم مباراة القمة منذ أيام قليلة فقط لا غير عقب فوزه على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الكونغولي.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / علي معلول / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / رمضان صبحي / حسين الشحات / أحمد حمودي / ناصر ماهر / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق فيتا كلوب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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