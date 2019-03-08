موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني السبت 9/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 9 مارس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة ورايو فاليكانو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، سوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

كما ستكون برشلونة ورايو فاليكانو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة ورايو فاليكانو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يمر في الوقت الحالي بحالة مثالية للغاية لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعد الفوز على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض في مرتين على التوالي في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

وهو الأمر الذي جعل فريق برشلونة يُخرج غريمه التقليدي فريق ريال مدريد من المنافسة بشكل نهائي على جميع الألقاب في الموسم الحالي، إضافة إلى قطع فريق برشلونة خطوة جديدة نحو محاولة التتويج بالثلاثية في نهاية الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق برشلونة أيضاً أنه لا يزال لم يضمن التتويج بأي لقب في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، وخاصة في ظل فارق النقاط السبعة مع نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق برشلونة سوف تكون مهمته صعبة للغاية في الدور النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام فريق فالنسيا العنيد، وأخيراً سوف تكون مهمته في غاية التعقيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى وإن تخطى عقبة فريق أولمبيك ليون الفرنسي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن المؤكد أن الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة سوف يقوم بإراحة العديد من عناصره الأساسية في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو، وخاصة في ظل التحديات الصعبة القادمة التي تنتظر الفريق الكتالوني بشكل متتالي في الأسابيع القادمة انطلاقاً من يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيسون موريلو / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

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