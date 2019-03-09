تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

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تشهد أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيتا كلوب:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / محمود وحيد / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: كريم نيدفيد / إسلام محارب / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمودي / حسين الشحات / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيتا كلوب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق فيتا كلوب المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: نيلسون لوُكونغ.

خط الدفاع: دجوما شاباني / بوتولي بومبونجا / يانيك ليتومبو / لوزولو سيتا.

خط الوسط: نيلسون موُنغانغا / لوُامبا نجوما / جيريمي مومبيريِ.

خط الهجوم: تويِسيلا كيِسيندا / كاسيِنجو / جان مارك ماكوسو.

المدير الفني: الكونغولي فلوُران إِيبينجي.

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