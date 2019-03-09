برشلونة في مهمة سهلة اليوم أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفه فريق رايو فاليكانو، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / أرثور ميلو / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: مالكوم / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق رايو فاليكانو:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيسون موريلو / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق رايو فاليكانو المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.

خط الدفاع: لويس أدفينكوُلا / تيتو / جوردي أمات / مورينو.

خط الوسط: ماتا / كوميسانا / إمباربا / أوسكار تريجو / ألفارو غارسيا ريفيرا.

خط الهجوم: راؤول دي توماس.

المدير الفني: الإسباني ميغيل سانشيز.

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