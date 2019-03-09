تعرف على تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

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يستعد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية لملاقاة ضيفه فريق فولفسبورج اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فولفسبورج:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / ليون غوريتسكا / سيرج جنابري / خاميس رودريغيز / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق فولفسبورج المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ويليام دي أسيفيدو / روبن نوتشي / بروكس / جيروم.

خط الوسط: جولافوجي / يانيك جيرهاردت / ماكسيمليان أرنولد / محمدي.

خط الهجوم: فيليكس كلاوس / فوتر فيغورست.

المدير الفني: الألماني برونو لاباديا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من بايرن ميونخ وفولفسبورج حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 24 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق بايرن ميونخ، يمتَلك في رصيده 54 نقطة.

المركز السابع: فريق فولفسبورج، يمتلك في رصيده 39 نقطة.

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