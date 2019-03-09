مانشستر سيتي في اختبار هام اليوم أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وواتفورد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق واتفورد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: بن فوستر.

خط الدفاع: يانمات / أدريان مريابا / كريغ كاثكارت / هوليباس.

خط الوسط: دوكوري / إيتيان كابو / روبيرتو بيريرا / ويل هيوز.

خط الهجوم: جيرارد دولوفيو / تروي ديني.

المدير الفني: الإسباني خافيير جارسيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من مانشستر سيتي وواتفورد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 29 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 71 نقطة.

المركز الثامن: فريق واتفورد، يمتلك في رصيده 43 نقطة.

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