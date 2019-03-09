موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 10/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بيرنلي في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبيرنلي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بيرنلي في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، سوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبيرنلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب تراجع نتائج فريق الريدز بشكل ملفت للغاية منذ مطلع العام الحالي 2019.

وكانت عواقب ذلك التراجع المريب في نتائج فريق ليفربول قاسية للغاية، حيث بات فريق الريدز مهدداً بالخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض دون أن يتمكن من التتويج بأي لقب على الإطلاق مثلما كان حاله طوال السنوات الطويلة الماضية.

ولكن الأزمة سوف تكون أكبر في نهاية الموسم الحالي في حالة حدوث هذه الكارثة لفريق ليفربول، وخاصة بعدما قامت إدارة النادي بصرف الأموال الطائلة على التعاقدات منذ التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب وحتى الآن، إلا أن فريق ليفربول لم يتمكن في مقابل ذلك من التتويج بأي لقب على الإطلاق طوال تلك الفترة بالتحديد.

ومن جانبها تخشى جماهير نادي الريدز أن يكون الأسبوع الحالي شاهداً على ضياع حلم جديد من فريق ليفربول في الموسم الحالي، حيث ستكون البداية أمام الضيف فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة سهلة للغاية على الورق بالنسبة إلى فريق ليفربول.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن تهاون فريق ليفربول في هذه المباراة وتعثره فيها، سوف يعني مباشرة فقدان معظم آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة بعدما فقد فريق الريدز مركز الصدارة في مطلع الأسبوع الماضي لصالح فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق ليفربول من الممكن أيضاً أن يفقد آخر آماله في الموسم الحالي في منتصف الأسبوع، وذلك في حالة إقصائه من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً على نظيره العملاق فريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود، وهي النتيجة التي تجعل كامل الحظوظ متوافرة لكلاً من الفريقين في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بيرنلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق بيرنلي في وضع سيء للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بيرنلي يجد نفسه حالياً قريباً للغاية من منطقة الهبوط، وهو الأمر الذي يجعل هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة له بالرغم من أنها سوف تُقام خارج أرضه على ملعب صعب مثل ملعب أنفيلد رود.

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