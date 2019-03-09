موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الأحد 10/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه القوية على كافة المستويات.

ولا شك أن فريق مانشستر يونايتد يعيش في الوقت الحالي واحدة من أفضل فتراتهُ على الإطلاق منذ رحيل الأسطورة السير أليكس فيرجسون عن منصب المدير الفني للفريق، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح للغاية هو نجاح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق المعجزة من خلال التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبكل تأكيد سوف يُعطي ذلك التأهل حافزاً كبيراً للغاية لفريق مانشستر يونايتد وجميع لاعبيه فيما تبقى من عمر الموسم الحالي، علماً بأن جماهير النادي باتت تحلم الآن بأن يُواصل فريقهُا المشوار حتى المباراة النهائية ومن ثم العودة من جديد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، هو ضرورة إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع في الترتيب، وذلك حتى يضمن فريق الشياطين الحمر من جديد مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي دخيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / فيل جونز / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: أندرياس بيريرا / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

آخر تحضيرات أرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة.

ويأتي ذلك الغضب من طرف جماهير نادي أرسنال بسبب الخسارة الماضية للفريق اللندني، والتي جاءت في يوم الخميس الماضي خارج أرضه على يد مضيفه فريق رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من أن حظوظ فريق أرسنال لا تزال قائمة بقوة من أجل تعويض هذه الخسارة في مباراة الإياب مع نهاية الأسبوع الحالي على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن فريق أرسنال يعلم أيضاً في الوقت ذاته أن إقصائه من مسابقة الدوري الأوروبي، سوف يعني بالتالي ضمان خروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض بدون أي لقب على الإطلاق.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق أرسنال سوف يضمن أيضاً عدم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي سوف يكون موسمه كارثياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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