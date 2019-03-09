قائمة الزمالك لمباراته القادمة أمام جور ماهيا بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق جور ماهيا الكيني في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتُقام مباراة الزمالك وجور ماهيا في مساء يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / أحمد مدبولي / أيمن حفني / مصطفى زيزو.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

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