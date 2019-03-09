الأهلي يواصل عروضه السلبية خارج أرضه في أفريقيا بعد الخسارة من فيتا كلوب

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه السلبية للغاية خارج أرضه على الصعيد الأفريقي عقب خسارته على يد مضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فيتا كلوب في المباراة اللاعب كيِسندا في الدقيقة الرابعة والثمانين، علماً بأن هذه الخسارة هي الثانية لفريق الأهلي في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وبذلك يفشل فريق الأهلي في تحقيق الفوز في أي مباراة خارج أرضه في النسخة الحالية من المسابقة الأفريقية.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك استقر رصيد فريق الأهلي عند 7 نقاط، وفي مقابل ذلك رفع فريق فيتا كلوب رصيده إلى 7 نقاط.

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