موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا في كأس الكونفدرالية الأحد 10/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق جور ماهيا الكيني في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجور ماهيا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وجور ماهيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق جور ماهيا الكيني في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، سوف تكون مباراة الزمالك وجور ماهيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وجور ماهيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات الزمالك والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق جور ماهيا في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة إحياء آماله من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون خاصة للغاية بالنسبة إلى فريق الزمالك وجماهيره، وذلك نظراً لأن فريق الزمالك كان قد تعرض إلى الخسارة على يد فريق جور ماهيا في الجولة الأولى من دور المجموعات على أرض دولة كينيا، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في خسارة تاريخية لفريق الزمالك.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي لن يتم إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وذلك من خلال الفوز أولاً في هذه الجولة الخامسة على حساب ضيفه فريق جور ماهيا، ومن ثم الفوز أيضاً في الجولة السادسة والأخيرة خارج أرضه على يد مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري.

ويعلم فريق الزمالك مدى أهمية تحقيق النجاح على الصعيد الأفريقي في شهر مارس الحالي، وخاصة وأن هذه الفترة سوف يتبعها مباشرة مباراة القمة مع غريمه التقليدي فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن فريق الزمالك لا يزال يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جور ماهيا، حيث جاءت قائمة أبناء القلعة البيضاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد السلام / بهاء مجدي / محمود حمدي الونش / محمود علاء / حمدي النقاز / محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد عنتر / طارق حامد / أيمن حفني / محمود عبد العزيز / محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / أحمد مدبولي / مصطفى زيزو / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جور ماهيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

إقرأ أيضاً: الأهلي يواصل عروضه السلبية خارج أرضه في أفريقيا بعد الخسارة من فيتا كلوب