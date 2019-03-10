موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الأحد 10/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبلد الوليد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وبلد الوليد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج الكارثية التي حققها في الأسبوع الماضي.

ولا شك أن فريق ريال مدريد بات يعلم جيداً أن الموسم الحالي الكارثي سوف يخرج منه خالي الوفاض دون أن يتمكن من التتويج بأي لقب على الإطلاق، حيث خسر الفريق الملكي الثلاثية في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، سوف يكون هو إنهاء مسابقة الدوري الإسباني ضمن المراكز الأربعة الأولى، وذلك حتى يضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يكون الهدف هو ضرورة إعداد الفريق الملكي من أجل العودة بشكل أقوى في الموسم المقبل، وخاصة وأن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز قد قررت إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري من منصبه كمديراً فنياً لفريق ريال مدريد.

ويبقى التساؤل الأكبر في الوقت الحالي حول هوية المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، حيث انحصرت المهمة بنسبة كبيرة للغاية بين كلاً من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على أن يتم الكشف بشكل رسمي عن هوية المدير الفني الجديد إما في الأيام القليلة القادمة أو عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بلد الوليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

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