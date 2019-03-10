القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم الأحد 10/3/2019 في الدوري الإنجليزي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي أرسنال لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر يونايتد إضافة إلى كل عاشق لنادي أرسنال في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى عشاق نادي أرسنال متابعة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD13 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض إنجلترا.

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