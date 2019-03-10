تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع بمشاركة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام بيرنلي

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مباراة مثيرة اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق بيرنلي، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بيرنلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بيرنلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: فيل باردسلي / جيمس تاركوفسكي / بن ميي / تشارلي تايلور.

خط الوسط: جاك كورك / آشليِ ويستوود / جيف هيندريك / دوايت منيل.

خط الهجوم: آشلي بارنز / كريس وود.

المدير الفني: البريطاني شوُن دايِتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق بيرنلي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 29 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 70 نقطة.

المركز السابع عشر: فريق بيرنلي، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

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