تشيلسي في مهمة صعبة اليوم أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق ولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وولفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد سيلفا / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ولفرهامبتون المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: رودي.

خط الدفاع: ريان بينيت / كوادي / ويلي بولي.

خط الوسط: أداما تراوري / ليَاندير ديِندونكير / غانم سايس / مورغان جيبس وايت / فيناجريِ.

خط الهجوم: ديوغو جوتا / راؤول خيمينيز.

المدير الفني: البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق ولفرهامبتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 29 جولة من عمر المسابقة:

المركز السادس: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 56 نقطة.

المركز السابع: فريق ولفرهامبتون، يمتلك في رصيده 43 نقطة.

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