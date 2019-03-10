الأهلي يؤكد رسمياً إصابة محمد الشناوي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 إصابة نجمه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل المباراة المنتظرة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أكد النادي الأهلي اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي أن النجم محمد الشناوي قد أجرى الفحوصات الطبية على الكاحل الأيسر له في مساء يوم أمس السبت في إحدى المستشفيات في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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كما أكد النادي الأهلي أيضاً أن هذه الفحوصات الطبية قد أثبتت تعرض النجم محمد الشناوي إلى الإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر، على أن يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بشكل رسمي عقب عودة بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكان النجم محمد الشناوي قد تعرض إلى هذه الإصابة في مساء يوم أمس السبت، وذلك أثناء مشاركته في المباراة التي خسرها فريقه الأهلي خارج أرضه على يد مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد مقابل لا شيء.

حيث غادر النجم محمد الشناوي أرضية الملعب منذ الشوط الأول في المباراة، مما دفع الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لإشراك حارس المرمى البديل علي لطفي بدلاً منه.

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