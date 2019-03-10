تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في مباراة اليوم

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق مانشستر يونايتد في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / فيل جونز / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 29 جولة من عمر المسابقة:

المركز الرابع: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 58 نقطة.

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 57 نقطة.

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