الزمالك في اختبار هام اليوم أمام جور ماهيا بكأس الكونفدرالية..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق جور ماهيا الكيني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وجور ماهيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جور ماهيا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / محمد عنتر / يوسف أوباما / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد مدبولي / مصطفى زيزو / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جور ماهيا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك وجور ماهيا حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 52 نقطة، خاض 21 جولة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الرابع: فريق جور ماهيا، يمتلك في رصيده 29 نقطة، خاض 14 جولة، الدوري الكيني الممتاز.

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