تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانيِ

Advertisements

تشهد أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بلد الوليد ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إبراهيم دياز / داني سيبايوس / سياني.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

إقرأ أيضاً: الزمالك في اختبار هام اليوم أمام جور ماهيا بكأس الكونفدرالية..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع