موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري أبطال آسيا الاثنين 11/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والوحدة، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الاتحاد وأيضاً عشاق نادي الوحدة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والوحدة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والوحدة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والوحدة في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

موعد مباراة الاتحاد والوحدة، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والوحدة، سوف تكون مباراة الاتحاد والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد والوحدة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والوحدة، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الوحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه القوية للغاية رفقة مديره الفني الجديد القديم وهو التشيلي خوسيه لويس سيرا.

وعلى الرغم من أن المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سيرا لم يقم بقيادة فريق الاتحاد فنياً سوى في مباراتين فقط حتى هذه اللحظة منذ عودته، إلا أن فريق الاتحاد تغير معه بشكل كلي بعكس ما كان عليه الحال طوال الموسم الحالي الذي عانى فيه فريق الاتحاد على كافة المستويات.

ولا شك أن جماهير نادي الاتحاد باتت تحلم الآن في المنافسة بكل قوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة وأن العميد قد ضاعت آماله تماماً في المنافسة على أي لقب آخر في الموسم الحالي باستثناء مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعلم فريق الاتحاد جيداً أن فوزه في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الاتحاد، سوف يكون له مذاق خاص للغاية، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يكون هو الثاني على التوالي لفريق الاتحاد في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث بدأ فريق الاتحاد مشواره في دور المجموعات من خلال فوز كاسح على حساب ضيفه فريق الريان القطري بخماسية.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق الوحدة قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الاتحاد، حيث يمر فريق الوحدة نوعاً ما بموسم جيد على الصعيد المحلي من خلال تواجده حالياً في المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي.

ولكن وفي مقابل ذلك تبدو الصورة سوداء للغاية في مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة بعدما بدأ فريق الوحدة مشواره في دور المجموعات من النسخة الحالية في مسابقة دوري أبطال آسيا بخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية نظيفة.

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