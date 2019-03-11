تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام الوحدة بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الوحدة الإماراتي ضيفه فريق الاتحاد السعودي، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوحدة:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد الله العمار / منصور الحربي.

خط الوسط: خالد السميري / جمال باجندوح / عبدالرحمن الغامدي / رومارينيو / فهد المولد.

خط الهجوم: عبد العزيز العرياني.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الوحدة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محمد برغش / حمدان الكمالي / أحمد راشد / حسين عباس.

خط الوسط: محمد عبد الباسط / منصور الحربي / الغافري / ريم تشانغ وو / ليوناردو دا سيلفا.

خط الهجوم: تيجالي.

المدير الفني: الهولندي تين كات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الاتحاد والوحدة حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع عشر: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده 19 نقطة، خاض 23 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الخامس: فريق الوحدة، يمتلك في رصيده 27 نقطة، خاض 17 جولة، دوري الخليج العربي.

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