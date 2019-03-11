النصر في مهمة صعبة اليوم أمام ذوب آهن بدوري أبطال آسيا..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 على ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر وذوب آهن تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ذوب آهن:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبد الله مادو / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / عبد العزيز الجبرين / فهد الجميعة / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ذوب آهن المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: محمد رشيد مظاهري.

خط الدفاع: محمد فخري الدين / نجاد مهدي / وحيد محمد زاده / ماليكي.

خط الوسط: بو حمدان / حداديفار / عباسي / شيراغالي.

خط الهجوم: حبيب زاده / مطهري.

المدير الفني: الإيراني علي رضا منصوريان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من النصر وذوب آهن حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 52 نقطة، خاض 23 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الثالث عشر: فريق ذوب آهن، يمتلك في رصيده 18 نقطة، خاض 19 جولة، الدوري الإيراني.

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