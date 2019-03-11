الأهلي يكشف موعد عودته للتدريبات استعداداً لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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كشف النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 عن موعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدريبات الجماعية، وذلك في إطار استعداده لمباراته القادمة المنتظرة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أكد النادي الأهلي اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم سوف يعود من جديد لأجواء التدريبات الجماعية تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي انطلاقاً من صباح يوم غداً الثلاثاء، وذلك على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة.

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وكانت بعثة فريق الأهلي قد عادت في فجر اليوم الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعدما تعرض المارد الأحمر إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد مقابل لا شيء في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبناءً على ذلك قرر الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي منح لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك بسبب الإرهاق البدني الواضح على جميع لاعبي فريق الأهلي بعد الرحلة الشاقة للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويخوض فريق الأهلي آخر مبارياته في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس 2019، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق شبيبة الساورة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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