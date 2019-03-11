موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 12/3/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الهلال والدحيل، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه فريق الدحيل القطري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق نادي الدحيل، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والدحيل، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والدحيل، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والدحيل في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والدحيل

موعد مباراة الهلال والدحيل، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه فريق الدحيل القطري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والدحيل القطري تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والدحيل والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والدحيل، سوف تكون مباراة الهلال والدحيل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والدحيل والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والدحيل، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الدحيل في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه القوية للغاية على مستوى كافة المسابقات في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الهلال يطمح للمنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وخاصة وأن الزعيم يمتلك في قائمته كل الإمكانيات الفنية التي سوف تُساعده على تحقيق مبتغاه.

وكانت بداية الزعيم في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا مثالية للغاية، حيث عاد فريق الهلال بفوز ثمين للغاية من خارج أرضه على حساب مضيفه فريق العين الإماراتي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وهي النتيجة التي أعطت دافعاً كبيراً للغاية لفريق الهلال من أجل استكمال سلسلة نجاحاته حتى نهاية المشوار الآسيوي.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الدحيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / ديجينيك / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الدحيل في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الهلال، وخاصة بعدما بدأ الفريق القطري مشواره في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا بطريقة مميزة للغاية.

حيث نجح فريق الدحيل في التغلب على ضيفه العنيد فريق استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وهو الانتصار الغالي الذي وضع فريق الدحيل على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن نظيره فريق الهلال.

ومن المؤكد أن الخسارة سوف تكون بمثابة الضربة المؤلمة لطموحات كلاً من فريق الهلال وأيضاً فريق الدحيل في هذه المباراة، وخاصة في ظل قوة الصراع في المجموعة الثالثة مع كلاً من فريق العين الإماراتي إضافة إلى فريق استقلال طهران الإيراني، علماً بأن الأمل الكبير يكمن في نجاح الأندية العربية في الظفر ببطاقتي التأهل عن هذه المجموعة إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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