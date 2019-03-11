تعرف على قائمة أتلتيكو مدريد في مباراته القادمة أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

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كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق أتلتيكو مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك / أنطونيو أدان / أليكس.

خط الدفاع: دييغو غودين / سانتياغو أرياس / ستيفان سافيتش / خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / مونتيرو.

خط الوسط: كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار / رودريجو / فيكتور فيتولو / كارو / خواكين.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا / نيكولا كالينيتش / أنخيل كوريا.

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