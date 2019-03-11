القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الثلاثاء 12/3/2019 في دوري أبطال أوروبا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يرغب كل عاشق لنادي يوفنتوس إضافة إلى كل عاشق لنادي أتلتيكو مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، متابعة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي يوفنتوس إضافة إلى عشاق نادي أتلتيكو مدريد وأيضاً عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز فريق أتلتيكو مدريد على حساب ضيفه فريق يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين منذ أسبوعين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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