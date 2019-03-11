رسمياً: ريال مدريد يُعلن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019 عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد في منصب المدير الفني للفريق الملكي، وذلك خلفاً للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي تمت إقالته من منصبه اليوم على خلفية النتائج السلبية له مع الفريق الملكي في الموسم الحالي.

وقد جاء الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمدرباً لفريق ريال مدريد اليوم الإثنين من خلال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، علماً بأن العقد الجديد للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع نادي ريال مدريد سوف يمتد حتى صيف عام 2022.

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وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد نجح في التتويج مع نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق، إلا أنه فاجأ عشاق الملكي بقرار استقالته من منصبه قبل مطلع الموسم الحالي مباشرة.

ولكن تأزُم وضعية فريق ريال مدريد في الموسم الحالي الكارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يُلبي نداء نادي ريال مدريد بالرغم من العروض المغرية الكثيرة التي تلقاها طوال الأشهر الماضية من كافة أنحاء العالم.

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