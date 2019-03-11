موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الثلاثاء 12/3/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك من أجل تحقيق المعجزة وقلب الطاولة على فريق الروخي بلانكوس من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد، إلا أنه سوف يؤمن بكامل حظوظه في الوقت ذاته، وخاصة وأن كرة القدم لا تعرف المستحيل على الإطلاق في حالة كان الفريق الباحث عن المعجزة مؤمناً بقدرته على تحقيقهُا.

وكان فريق السيدة العجوز قد تعرض في مباراة الذهاب إلى الخسارة بثنائية نظيفة خارج أرضه، وهو ما يجعله بالتالي في حاجة ماسة إلى الفوز بثلاثية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره حتى يضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، وخاصة في ظل الصحوة المحلية التي يعيشها فريق الروخي بلانكوس في الآونة الأخيرة، مما جعله المنافس الرئيسي لفريق برشلونة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بدلاً من فريق ريال مدريد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أتلتيكو مدريد يعلم جيداً أن إقصائه من الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي يُعتبر أمراً وارداً بكل تأكيد، وخاصة في ظل امتلاك فريق يوفنتوس سلاحاً هجومياً لا مثيل له على الإطلاق، وهو الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قاهر فريق أتلتيكو مدريد طوال السنوات الماضية حينما كان لاعباً في صفوف فريق ريال مدريد.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق أتلتيكو مدريد سوف يُعاني في هذه المباراة المنتظرة من بعض النواقص في صفوفه بسبب إما الإصابات أو حتى الإيقاف، حيث يغيب عن صفوف فريق الروخي بلانكوس في هذه المباراة كلاً من الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس إضافة إلى متوسط الميدان الغاني توماس بارتي وأيضاً المهاجم الإسباني دييغو كوستا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / خوُسيه ماريا خيمينيز / مونتيرو.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

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