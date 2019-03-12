تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام باختاكور بدوري أبطال آسيا

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يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة مضيفه فريق باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على أرض دولة أوزبكستان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وباختاكور تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وباختاكور منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق باختاكور:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / سانتوس / عبد الباسط هندي / حسين عبد الغني.

خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / يوسف الحربي / حسين المقهوي.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق باختاكور المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: سانجار كوفاتوف.

خط الدفاع: علي دجانوُف / شيرزوُد أزاموُف / إيغور كريِمتس / فاروخ سايِفيف.

خط الوسط: صابر / صدرالدين عبدالله ييف / دوستونبيك خامداوف / كيران / جلال الدين ماشاريبوف.

خط الهجوم: مارات بيكماييف.

المدير الفني: الجورجي شوتا أرفيلادزه.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق باختاكور حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري أبطال آسيا في العام الحالي 2019 بعد مرور أول جولة من دور المجموعات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثاني: فريق باختاكور، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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