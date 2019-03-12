الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

Advertisements

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك استعداداً منه لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقد شهد المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء عودة بعض العناصر الأساسية من أجل المشاركة بشكل طبيعي ومنتظم في التدريبات الجماعية، وذلك من خلال عودة كلاً من المدافع محمد نجيب إضافة إلى متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور وأيضاً المهاجم الشاب صلاح محسن.

Advertisements

كما شهد مران فريق الأهلي اليوم أيضاً تواصل غياب النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأول لفريق الأهلي، وذلك بسبب عدم تعافيه بعض من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، علماً بأن تلك الإصابة عبارة عن التواء في الكاحل الأيسر للنجم محمد الشناوي.

ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق الأهلي إلى مدينة الإسكندرية في يوم الخميس القادم، وذلك حتى يكون جميع اللاعبين جاهزين بصورة كاملة وفي أفضل حالة لهم في يوم المباراة، والذي سوف يكون يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس 2019.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام باختاكور بدوري أبطال آسيا