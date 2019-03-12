العين في مهمة صعبة اليوم أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا..تعرف على تشكيل العين المتوقع

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يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة العين واستقلال طهران تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة العين واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق عبدالناصر السهلي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق العين المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق استقلال طهران:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: شيوتاني / إسماعيل أحمد / محمد سالم / محمد فايز.

خط الوسط: تونغو دومبيا / أحمد بارمان / ريان يسلم / عامر عبدالرحمن / بندر محمد الأحبابي.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ.

المدير الفني: الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق استقلال طهران المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق العين:

حراسة المرمى: رحمتي.

خط الدفاع: غفوري / منتظري / محمد / آرمين سهرابيان.

خط الوسط: أميد نورافكن / داريوش شجاعيان / فرشيد باقري / باتوسي / فارشيد إسماعيل.

خط الهجوم: غادويِن منشا.

المدير الفني: الألماني وينفريد شايفر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق العين إضافة إلى فريق استقلال طهران حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019.

المركز الثاني: فريق العين، يمتلك في رصيده 35 نقطة، خاض 17 جولة، دوري الخليج العربي.

المركز الثالث: فريق استقلال طهران، يمتلك في رصيده 40 نقطة، خاض 21 جولة، الدوري الإيراني.

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