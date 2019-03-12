تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والدحيل في مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال السعودي ضيفه فريق الدحيل القطري، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والدحيل القطري تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والدحيل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الدحيل:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / ديجينيك / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الدحيل المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: ليكومت.

خط الدفاع: أحمد ياسر / مهدي بن عطية / هشام الراوي.

خط الوسط: كريم بوضياف / لويس جونيور / محمد ناجي / سلطان البريك.

خط الوسط: جونيور / شويا ناكاجيما / يوسف العربي.

المدير الفني: البرتغالي روي فاريا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق الدحيل حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 56 نقطة، خاض 23 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الثاني: فريق الدحيل، يمتلك في رصيده 43 نقطة، خاض 18 جولة، دوري نجوم قطر.

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