مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام شالكه بدوري أبطال أوروبا..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق شالكه الألماني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وشالكه تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وشالكه منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وشالكه منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق شالكه:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق شالكه المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: رالف فاهرمان.

خط الدفاع: دانييل كاليِجوري / بروما / ساليف ساني / ماتيا ناستاسيتش / باستيان أوُتشيبكا.

خط الوسط: نبيل بن طالب / سوات سيردار / وستون مكيني / حمزة منديل.

خط الهجوم: مارك أوث.

المدير الفني: الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

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