أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 بعض الأخبار السارة للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أولى الأخبار السارة بعدما كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موافقة وزارة الداخلية بشكل رسمي على زيادة عدد جماهير النادي الأهلي في المباراة القادمة أمام الضيف فريق شبيبة الساورة من 10 آلاف مشجع إلى 15 ألف مشجع في مدرجات ملعب برج العرب.

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كما أكد العميد محمد مرجان أن وزارة الداخلية قد أخطرت النادي الأهلي بشكل رسمي من خلال خطابها في صباح اليوم لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لدعم جميع الأندية المصرية المشاركة في المسابقات الأفريقية.

وفي ختام حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، حرص العميد محمد مرجان على توجيه الشكر إلى وزارة الداخلية، وذلك بسبب الاستجابة السريعة لمطلب النادي الأهلي بضرورة زيادة عدد الجماهير في هذه المباراة الحاسمة، والتي سوف يضمن فيها فريق الأهلي صدارة المجموعة إضافة إلى التأهل للدور ربع النهائي في حالة الفوز على حساب فريق شبيبة الساورة.

ولم تقتصر الأخبار السارة عند ذلك الحد فحسب، حيث حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على استكمالها، فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النجم محمد الشناوي بات جاهزاً بصورة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن النجم محمد الشناوي يسير على برنامج علاجي مكثف تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، وذلك حتى يضمن تعافيه من الإصابة بشكل كامل قبل موعد المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن مشاركة النجم محمد الشناوي بصفة أساسية في المباراة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة من عدمها، سوف تكون وفقاً لقرار الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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