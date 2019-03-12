موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة “محمد صلاح” الاربعاء 13/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي بايرن ميونخ، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبايرن ميونخ في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، سوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ليفربول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو محاولة الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم ثبات مستوى فريق الريدز منذ مطلع العام الحالي 2019 بشكل خاص ومنذ مطلع الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل عام.

ولعل ما يُخيف جماهير نادي ليفربول بشكل هائل قبل الصدام المنتظر مع فريق بايرن ميونخ، أن فريق الريدز لم يعرف سوى طعم الهزيمة فقط لا غير في جميع المباريات التي خاضها خارج أرضه في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن فريق ليفربول سوف يكون على موعد مع مواجهة في غاية التعقيد أمام مضيفه فريق بايرن ميونخ، علماً بأن الفريق البافاري يمر بدوره بفترة مثالية للغاية على كافة المستويات، مما يجعل إقصاء فريق ليفربول من الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمراً وارداً بنسبة كبيرة للغاية.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد عاد فريق بايرن ميونخ بنتيجة طيبة للغاية في مباراة الذهاب منذ أسبوعين، وذلك عقب تعادله السلبي بدون أهداف على ملعب أنفيلد رود أمام مضيفه فريق ليفربول، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بايرن ميونخ سوف يكون مُطالباً بضرورة تقديم أداء مثالي للغاية من كافة الجوانب في مباراة الإياب حتى يضمن عبوره إلى الدور المقبل.

ويبقى الأمر المؤكد أن الأفضلية الكاملة سوف تكون لصالح فريق بايرن ميونخ في هذه المباراة المنتظرة، وخاصة وأن الفريق البافاري سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما سوف يُشكل ضغطاً هائلاً على لاعبي فريق ليفربول.

ويبدو فريق بايرن ميونخ منتعشاً للغاية منذ مطلع العام الحالي 2019 بعكس ما هو عليه الحال تماماً بالنسبة إلى فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بايرن ميونخ قد عاد من جديد لكي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد أن كان متأخراً بفارق 9 نقاط كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / سيرجي جنابري / خاميس رودريغيز / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

إقرأ أيضاً: أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري