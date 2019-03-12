موعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 13/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليون، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي أولمبيك ليون، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليون في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وليون

موعد مباراة برشلونة وليون، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليون، سوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة برشلونة وليون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وليون، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد سوف يُعاني فريق برشلونة كثيراً من أجل تحقيق مبتغاه، وخاصة بعدما فرض عليه فريق أولمبيك ليون نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب منذ أسبوعين على ملعب غروب أما في مدينة ليون.

وعلى الرغم من الحالة المعنوية المثالية التي يعيشها فريق برشلونة على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة، إلا أن المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون سوف يكون لها حسابات مغايرة تماماً، وخاصة في ظل المفاجآت التي تشهدها دائماً في مسابقة دوري أبطال أوروبا وبالأخص في الموسم الحالي.

ولا يقتصر طموح فريق برشلونة فقط على التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة وأن الفريق الكتالوني سبق وأن تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في آخر 3 مواسم على التوالي، مما يجعله مُطالباً في الموسم الحالي بضرورة العودة من جديد للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2015.

وكان فريق برشلونة قد عاش لحظات مميزة للغاية في الأيام العشرة الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن هذه الأيام قد شهدت فوز فريق برشلونة على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مناسبتين على التوالي.

حيث كانت المناسبة الأولى في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، فيما كانت المناسبة الثانية في مسابقة الدوري الإسباني، مما سوف يُعطي فريق برشلونة حافزاً لا مثيل له على الإطلاق فيما تبقى من مباريات في عمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق أولمبيك ليون قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة وأن فريق أولمبيك ليون لا يُعتبر مُطالباً بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة بالرغم من نتيجة مباراة الذهاب الإيجابية.

وهو الأمر الذي يجعل فريق أولمبيك ليون يخوض مباراة الإياب على ملعب الكامب نو بدون أي ضغوطات على الإطلاق، مما قد يجعل فريق أولمبيك ليون يُحقق معجزة تاريخية في زمن تكررت فيه المعجزات في عالم كرة القدم، وذلك من خلال إقصاء فريق برشلونة من على أرضه ووسط جماهيره منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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