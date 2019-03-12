تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة برشلونة وليون في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

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