القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الاربعاء 13/3/2019 في دوري أبطال أوروبا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي بايرن ميونخ لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول إضافة إلى كل عاشق لنادي بايرن ميونخ في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق نادي بايرن ميونخ متابعة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD13 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق نادي بايرن ميونخ وأيضاً عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكانت مباراة الذهاب بين فريق ليفربول وبين مضيفه فريق بايرن ميونخ قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ أسبوعين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

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