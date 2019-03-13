الأهلي يتلقى أنباء سارة جديدة قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 أخباراً سارة جديدة، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد المباراة الحاسمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن عودة متوسط الميدان حمدي فتحي من جديد للمشاركة في تدريبات فريق الأهلي، وذلك من خلال الاكتفاء فقط بالركض منفرداً حول ملعب مختار التتش، ومن ثم إكمال بقية المران في صالة الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

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وبناءً على ذلك بات اللاعب حمدي فتحي قريباً للغاية من العودة من جديد إلى الملاعب من أجل المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر، علماً بأنه لن يكون جاهزاً بكل تأكيد من أجل المشاركة في المباراة الحاسمة القادمة أمام فريق شبيبة الساورة.

ولكن وفي الوقت ذاته تبقى مشاركته واردة بنسبة كبيرة للغاية في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وخاصة وأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في نهاية شهر مارس الحالي وتحديداً في يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وهو ما يعني بالتالي أن متوسط الميدان حمدي فتحي سوف يكون أمامه متسع كبير من الوقت في الفترة القادمة، وذلك حتى يُواصل برنامج التأهيل الخاص به إضافة إلى استعادة كامل لياقته البدنية من أجل المشاركة في المباريات مرة أخرى.

وكان متوسط الميدان حمدي فتحي قد تعرض إلى الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وذلك تحديداً في المباراة التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق بتروجيت بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب خضوع اللاعب إلى الفحوصات الطبية اللازمة، أكد وقتها الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن متوسط الميدان حمدي فتحي سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر أو شهر ونصف كحد أقصى حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته.

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